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Воспитатель избил ребенка в детском саду в Туркестанской области

Воспитатель избил ребенка в детском саду Туркестанской области Фото: unsplash
Шокирующий инцидент произошел в Туркестанской области. Воспитатель избил ребенка в частном детском саду Келесского района. Видео жестоких методов воспитания попали на камеры видеонаблюдения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Видеозапись с жестокими кадрами появилась в Telegram-канале egovpress. На кадрах воспитатель бьет ребенка и кричит на мальчика.

В Управлении образования региона раскрывать личность "педагога" не стали, ссылаясь на тайну следствия. Известно лишь то, что ее уволили и завели уголовное дело.

"Избиение воспитанника воспитателем ясли-сада "Акмаржан", расположенного в Келесском районе Туркестанской области, установлено видеокамерой в данном детском саду. На данный момент воспитателя уволили. Мать ребенка подала заявление в отдел полиции, по заявлению возбуждено уголовное дело", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в Управлении образования Туркестанской области.

Для выяснения подробностей инцидента редакция Zakon.kz обратилась в областной департамент полиции. Правоохранители обещали прокомментировать шокирующий случай в детском саду.

Обновлено в 13:13

Инцидент прокомментировали в отделе полиции Келесского района:

"Полицией проводится досудебное расследование по сообщению жительницы Келесского района Туркестанской области о том, что воспитательница детского сада ударила ее двухлетнего сына. Данный факт зарегистрирован по ст. 140 ч. 2 "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Видео с инцидентом изъято в качестве вещественного доказательства. В настоящее время досудебное расследование продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего".

Расследование по данному факту находится на личном контроле руководства Департамента полиции Туркестанской области.

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