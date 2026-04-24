#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
464.86
544.03
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
464.86
544.03
6.14
События

Воспитатель избила ребенка в детсаду Темиртау: жуткие кадры попали в Сеть

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2026 00:15 Фото: pexels
В Темиртау разгорелся скандал вокруг детского сада "Айгөлек", где камера видеонаблюдения зафиксировала факт рукоприкладства со стороны воспитателя. Полицейские уже возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с ребенком, передает Zakon.kz.

Инцидент получил огласку после того, как мать пострадавшей девочки опубликовала в социальных сетях жуткие кадры из группы "Почемучки". Женщина призналась, что долго не решалась предать ситуацию огласке, но считает недопустимым молчать о насилии над детьми.

"В детском саду моего ребенка произошла ситуация, которая меня глубоко потрясла – воспитательница подняла руку на моего малыша. Для меня, как для родителя, это недопустимо и страшно. Дети должны находиться в безопасности, чувствовать заботу и поддержку, а не страх. Я хочу, чтобы об этом узнали и чтобы подобные случаи не оставались без внимания", – написала она в своем обращении 24 апреля 2026 года.

В Департаменте полиции Карагандинской области оперативно отреагировали на публикацию. Стражи порядка отметили, что выявили факт в ходе мониторинга соцсетей, так как официальных заявлений от родителей в органы не поступало.

Сейчас полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"В рамках разбирательства установлена 36-летняя воспитательница, которая была доставлена в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним", – сообщили в полиции корреспонденту Zakon.kz.

Параллельно с полицией проверку начал и городской отдел образования. Местные власти сообщили о создании специальной комиссии и начале служебного расследования для полного и объективного выяснения деталей случившегося.

"На период проведения расследования приняты необходимые организационные меры. По результатам проверки будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством РК", – отметили в отделе образования города Темиртау.

Ранее жесткие методы воспитания в детском саду шокировали жителей Шахтинска.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Лучший теннисист Казахстана вышел во второй круг топ-турнира в Мадриде
19:20, Сегодня
Лучший теннисист Казахстана вышел во второй круг топ-турнира в Мадриде
Узбекская боксёрша завоевала "золото" элитного турнира под эгидой World Boxing
19:15, Сегодня
Узбекская боксёрша завоевала "золото" элитного турнира под эгидой World Boxing
Казахстан третий, Узбекистан – второй: в Китае завершился чемпионат Азии по гребле
18:47, Сегодня
Казахстан третий, Узбекистан – второй: в Китае завершился чемпионат Азии по гребле
Дубль казахстанского нападающего принёс победу "Тобылу" над "Каспием" в матче КПЛ
18:09, Сегодня
Дубль казахстанского нападающего принёс победу "Тобылу" над "Каспием" в матче КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: