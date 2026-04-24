Воспитатель избила ребенка в детсаду Темиртау: жуткие кадры попали в Сеть

В Темиртау разгорелся скандал вокруг детского сада "Айгөлек", где камера видеонаблюдения зафиксировала факт рукоприкладства со стороны воспитателя. Полицейские уже возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с ребенком, передает Zakon.kz.

Инцидент получил огласку после того, как мать пострадавшей девочки опубликовала в социальных сетях жуткие кадры из группы "Почемучки". Женщина призналась, что долго не решалась предать ситуацию огласке, но считает недопустимым молчать о насилии над детьми.

"В детском саду моего ребенка произошла ситуация, которая меня глубоко потрясла – воспитательница подняла руку на моего малыша. Для меня, как для родителя, это недопустимо и страшно. Дети должны находиться в безопасности, чувствовать заботу и поддержку, а не страх. Я хочу, чтобы об этом узнали и чтобы подобные случаи не оставались без внимания", – написала она в своем обращении 24 апреля 2026 года.

В Департаменте полиции Карагандинской области оперативно отреагировали на публикацию. Стражи порядка отметили, что выявили факт в ходе мониторинга соцсетей, так как официальных заявлений от родителей в органы не поступало.

Сейчас полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"В рамках разбирательства установлена 36-летняя воспитательница, которая была доставлена в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним", – сообщили в полиции корреспонденту Zakon.kz.

Параллельно с полицией проверку начал и городской отдел образования. Местные власти сообщили о создании специальной комиссии и начале служебного расследования для полного и объективного выяснения деталей случившегося.

"На период проведения расследования приняты необходимые организационные меры. По результатам проверки будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством РК", – отметили в отделе образования города Темиртау.

