Жестокое избиение толпой одного парня попало на видео в Туркестанской области

В социальных сетях 22 сентября 2023 года появилось видео массового избиения школьника. Предположительно, кадры сделаны в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Ролик опубликовали в Telegram-канале egovpress.

Как рассказали корреспонденту Zakon.kz в отделе полиции Келесского района, драка подростков произошла накануне, 21 сентября. О потасовке между учениками 11-го класса сообщила местная жительница.

"На место происшествия незамедлительно выехали руководство ДП Туркестанской области и районного отдела полиции. Установлено, что между двумя учениками старших классов одной из школ Келесского района произошла словесная ссора. Один из них позвал знакомого ученика старших классов соседней школы, который ударил потерпевшего школьника. В результате потерпевший ученик 11-го класса поступил в больницу. На сегодня он получает лечение". Отдел полиции Келесского района

По факту происшествия назначена экспертиза.

"Данный факт зарегистрирован по ст. 293 ч. 2 (Хулиганство) УК РК, проводится досудебное расследование". Отдел полиции Келесского района

Отметим, что в Келесском районе страдает дисциплина. Чуть ранее мы рассказали о шокирующем инциденте, произошедшем в частном детском саду данного района.

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В Управлении образования региона раскрывать личность "педагога" не стали, ссылаясь на тайну следствия. Известно лишь то, что ее уволили и завели уголовное дело.