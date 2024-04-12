Жестокое избиение женщины попало на видео в Алматы

В социальных сетях появились кадры жестокого избиения женщины, снятые в Алматы. Подробностями 12 апреля 2024 года поделилась руководитель ЧФ "Дети под защитой" Жанна Ахметова, сообщает Zakon.kz.

По словам главы фонда, женщину зовут Салтанат и ее "нужно спасать".

"После 11 лет брака с извергом женщина решилась на развод. Еле как вырвавшись из его лап, взяв детей, она переехала из Тараза в Алматы. Теперь он приезжает и преследует ее здесь, заставляет вернуться. 1 апреля этого года в ЖК Life Town он напал на нее, разбил телефон и избил ее... Заявление с начала апреля лежит в Алмалинском УП, экспертиза не готова... (Мужчина. – Прим. ред.) уехал в Тараз. Говорят, он какой-то там известный то ли юрист, то ли адвокат. Может, кто узнал кухонного боксера, посмотрите внимательно. Почему он еще не задержан? Ждем очередного убийства еще одной женщины?" – написала Жанна Ахметова в Facebook и поделилась видеозаписями с избиениями.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Департамент полиции Алматы.

"По данному факту сотрудниками полиции проведена проверка. Собранные материалы направлены в суд для привлечения к ответственности". Пресс-служба ДП Алматы

11 апреля 2024 года Парламент Казахстана принял закон о семейно-бытовом насилии. Цель закона – усовершенствование правовых, экономических, социальных, институциональных и организационных основ государственной политики по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.

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