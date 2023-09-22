На трассе в ЗКО в жуткой аварии погибли четыре человека

22 сентября днем на автодороге Уральск – Кирсаново произошло лобовое столкновение автомашин "ВАЗ-2112" и LADA Granta, сообщает Zakon.kz.

В результате ДТП водитель "ВАЗ-2112", водитель и двое пассажиров LADA Granta от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще один пассажир LADA Granta госпитализирован в больницу.



"Обстоятельства и причины ДТП выясняются. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345-4 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами)". Пресс-служба ДП ЗКО

Ранее сообщалось, что в Алматы каршеринговый Volkswagen Polo влетел в припаркованные автомобили. Как минимум четыре человека пострадали в результате столкновения.