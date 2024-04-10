Несколько человек погибли в жуткой аварии на трассе в ВКО

Фото: пресс-служба ДП ВКО

10 апреля около 19:00 на 25 км трассы Усть-Каменогорск – Самарское Уланского района произошло столкновение двух автомобилей марки Lada Largus и Lada Granta. В результате ДТП двое человек погибли на месте, трое были госпитализированы в медицинское учреждение, сообщает Zakon.kz.

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