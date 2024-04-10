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Несколько человек погибли в жуткой аварии на трассе в ВКО

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 23:09 Фото: пресс-служба ДП ВКО
10 апреля около 19:00 на 25 км трассы Усть-Каменогорск – Самарское Уланского района произошло столкновение двух автомобилей марки Lada Largus и Lada Granta. В результате ДТП двое человек погибли на месте, трое были госпитализированы в медицинское учреждение, сообщает Zakon.kz.

По данному факту возбуждено уголовное дело, назначены судебные экспертизы.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 23:09

Фото: пресс-служба ДП ВКО

"Департамент полиции обращается ко всем участникам дорожного движения о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, маневрирование и учитывать дорожные и метеорологические условия. По состоянию на 22:00 один из госпитализированных скончался. Приносим свои глубокие соболезнования родным и близким".Пресс-служба ДП ВКО
ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 23:09

Фото: пресс-служба ДП ВКО

Ранее в Астане водитель вышел из горящего автомобиля и попал под колеса.

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