Несколько человек погибли в жуткой аварии на трассе в ВКО
Фото: пресс-служба ДП ВКО
10 апреля около 19:00 на 25 км трассы Усть-Каменогорск – Самарское Уланского района произошло столкновение двух автомобилей марки Lada Largus и Lada Granta. В результате ДТП двое человек погибли на месте, трое были госпитализированы в медицинское учреждение, сообщает Zakon.kz.
По данному факту возбуждено уголовное дело, назначены судебные экспертизы.
Фото: пресс-служба ДП ВКО
"Департамент полиции обращается ко всем участникам дорожного движения о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, маневрирование и учитывать дорожные и метеорологические условия. По состоянию на 22:00 один из госпитализированных скончался. Приносим свои глубокие соболезнования родным и близким".Пресс-служба ДП ВКО
Фото: пресс-служба ДП ВКО
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