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Законодательство РК

Притон под видом сауны накрыли полицейские на трассе Шымкент – Ташкент

полиция, сауна, задержание Фото: Polisia.kz.
Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области в ходе оперативных мероприятий пресекли факт сводничества на территории Сарыагашского района. Секс-притон работал под прикрытием сауны, сообщает Zakon.kz.

На территории Сарыагашского района по подозрению в сводничестве полицейские задержали 50-летнюю жительницу города Сарыагаш. Интим-услуги девушки оказывали в придорожной сауне.

"При обыске у задержанной изъяли денежные средства и другие вещественные доказательства. Также доставлены в отдел полиции 9 девушек легкого поведения, из них 6 гражданок Узбекистана и три гражданки Казахстана. По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 309 ч.2 УК РК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество", – рассказали в пресс-службе ДП Туркестанской области.

Ранее сотрудники УБОП ДП Атырауской области провели рейд и ликвидировали интим-салон, работавший в одной из саун Атырау. По данным полиции, в притоне "трудились" восемь женщин из Казахстана (уроженки Шымкента, Алматы и Жамбылской области), а также мужчина, оказывавший интимные услуги девушкам через веб-сайт, и 26-летний транссексуал из Таджикистана, прибывший в РК в ноябре.

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