Две девушки ограбили пригласивших их на ужин парней в Актобе

В Актобе две девушки украли телефоны у парней, которые их пригласили на ужин, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП города, 19 сентября в полицию обратились двое парней с заявлением о краже.



По их словам, в этот день, ближе к вечеру, они пошли в кафе поужинать. Там к ним подошли две молодые девушки. Одна из них оказалась знакомой одного из парней и девушки подсели к ним. Через некоторое время молодые люди вышли на улицу, оставив свои мобильные телефоны на столе. Когда вернулись не обнаружили ни девушек, ни своих мобильников.

Полицейские по записям камер видеонаблюдения установили подозреваемых и доставили их в отдел полиции.

"По факту кражи завели уголовное дело. Подозреваемые вину признали. Ведется расследование", – говорится в сообщении.

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