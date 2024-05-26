Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Девушки избили парня в Алматы и опубликовали видео в Сети: их задержала полиция

тень человека, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2024 17:56 Фото: freepik
В Казнете вызвало возмущение видео, на котором две девушки избивают парня, всячески издеваясь над ним и снимая весь процесс на телефон, сообщает Zakon.kz.

В Сети пишут, что девушки – выпускницы, что подтверждается лентой на одной из них. 

Также в кадре мелькает рука другого человека – парня, который, по видимому, тоже косвенно участвовал в преступлении.

В департаменте полиции Алматы сообщили Zakon.kz, что на участников видео возбудили уголовное дело по факту хулиганства.

"Несовершеннолетние подозреваемые доставлены в полицию. В настоящее время с участием их родителей проводятся следственные действия. Другие обстоятельства устанавливаются", – сообщила пресс-секретарь ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Сестра девушки, на которую напал иностранец в СПА-салоне в Алматы, рассказала подробности произошедшего. 

Читайте также

Неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха ожидаются 26 мая в Атырау
Неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха ожидаются 26 мая в Атырау
Арычные сети не справились: потоп в Шымкенте прокомментировал аким города
Арычные сети не справились: потоп в Шымкенте прокомментировал аким города
Астана &quot;утонула&quot; после очередного дождя: акимат сделал заявление
Ливень в Астане: акимат сделал заявление
Айсулу Омарова
ДП Алматы Алматы 2024 год Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шквал, снег и град: в 15 регионах объявлено штормовое предупреждение
Шквал, снег и град: в 15 регионах объявлено штормовое предупреждение
Астана &quot;утонула&quot; после очередного дождя: акимат сделал заявление
Ливень в Астане: акимат сделал заявление
погода в предгорье Алматы
Сильные дожди, грозы и похолодание: погода в Алматы на неделю
Прорыв дамбы в Китае: Казахстан готов принять еще 10 млрд кубометров воды
Прорыв дамбы в Китае: Казахстан готов принять еще 10 млрд кубометров воды
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: