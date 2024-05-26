Девушки избили парня в Алматы и опубликовали видео в Сети: их задержала полиция

В Казнете вызвало возмущение видео, на котором две девушки избивают парня, всячески издеваясь над ним и снимая весь процесс на телефон, сообщает Zakon.kz.

В Сети пишут, что девушки – выпускницы, что подтверждается лентой на одной из них.

Также в кадре мелькает рука другого человека – парня, который, по видимому, тоже косвенно участвовал в преступлении.

В департаменте полиции Алматы сообщили Zakon.kz, что на участников видео возбудили уголовное дело по факту хулиганства.

"Несовершеннолетние подозреваемые доставлены в полицию. В настоящее время с участием их родителей проводятся следственные действия. Другие обстоятельства устанавливаются", – сообщила пресс-секретарь ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Сестра девушки, на которую напал иностранец в СПА-салоне в Алматы, рассказала подробности произошедшего.

