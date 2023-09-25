В Мангистау женщина с ребенком попала под колеса автомобиля
Фото: скриншот видео
Вызов на пульт дежурного "102" управления полиции поступил около 13:30 23 сентября в Мангистау, сообщает Zakon.kz.
Последствия аварии на видео сняли очевидцы.
"Водитель автомобиля марки "Ваз 21703110" сбил 26-летнюю женщину и 4-летнего ребенка на одной из автодорог Мунайлинского района. Потерпевшим была оказана медицинская помощь, после чего они были отпущены домой", – рассказали порталу "Мой город" в пресс-службе ДП региона.
По данным ведомства, на 19-летнего водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript