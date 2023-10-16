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Смертельная авария с участием грузовика произошла на трассе Актау – Жанаозен

авария Фото: скриншот видео
15 октября 2023 года около 14:20 на пульт дежурного 102 поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии на 41/745 км трассы Актау – Жанаозен, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, грузовой автомобиль марки Volvo FH, не справился с управлением и въехал в придорожный забор, после чего опрокинулся.


"В результате ДТП 39-летний водитель грузовика скончался на месте происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза". Пресс-служба ДП Мангистауской области

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ОП Мунайлинского района по статье ч.3 ст. 345 УК РК.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель и женщина-таксист столкнулись в жутком ДТП в Алматы.

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