Годовалый малыш выпал из окна пятого этажа в Астане
Фото: akorda.kz
В Астане 3 августа годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа многоэтажного дома, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС, инцидент произошел в районе Сарыарка.
"Малыша с различными травмами госпитализировали в больницу", – говорится в сообщении.
МЧС напоминает:
- Не оставляйте маленьких детей без присмотра.
- Никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений.
- Не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых.
Ранее сообщалось о другой трагедии. В Алматы из окна 15-го этажа выпал трехлетний ребенок.
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