Годовалый малыш выпал из окна пятого этажа в Астане

В Астане 3 августа годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа многоэтажного дома, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, инцидент произошел в районе Сарыарка.



"Малыша с различными травмами госпитализировали в больницу", – говорится в сообщении.

МЧС напоминает:



Не оставляйте маленьких детей без присмотра.

Никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений.

Не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых.

Ранее сообщалось о другой трагедии. В Алматы из окна 15-го этажа выпал трехлетний ребенок.