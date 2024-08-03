Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Годовалый малыш выпал из окна пятого этажа в Астане

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 18:48 Фото: akorda.kz
В Астане 3 августа годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа многоэтажного дома, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, инцидент произошел в районе Сарыарка.

"Малыша с различными травмами госпитализировали в больницу", – говорится в сообщении.

МЧС напоминает: 

  • Не оставляйте маленьких детей без присмотра.
  • Никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений.
  • Не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых.

Ранее сообщалось о другой трагедии. В Алматы из окна 15-го этажа выпал трехлетний ребенок. 

Диана Абдуллаева
Астана 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России
Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Канделаки ответила на вопрос
Тина Канделаки ответила на "некорректный" вопрос о своем прошлом
Принято решение по петиции об отмене перевода времени в Казахстане
Принято решение по петиции об отмене перевода времени в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: