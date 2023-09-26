Испорченным мясом хотели накормить малышей в детсаду Уральска
Утром 25 сентября родители воспитанников детского сада Уральска почувствовали неприятный запах, исходивший от кухни, где готовят еду для малышей. Одна из мам говорит, что в кастрюле "кипел синий бульон", передает Мой город.
Обеспокоенные родители обратились к руководству образовательного заведения. Заведующая сообщила, что "мясо испортилось" из-за проблем с одним холодильником.
"Завсклад вытащила мясо и положила размораживаться в холодильник, в котором хранятся яйца. Этот холодильник морозит слабо. Повар положила его варить. Я поговорила с ними, взяла объяснительные, сделал выговор кладовщику и всем поварам. Позже составили акт о порче продуктов. Испортилось около 30 килограммов мяса", – Тоян Мукатова, заведующая детсадом.
Родители отмечают, что это не первый раз, когда у них есть претензии к качеству питания в детском саду. Одна из мам уверяет, что на днях ее ребенок заболел после того, как вернулся из садика. У ребенка признаки пищевого отравления.
Обеспокоенные родители утверждают, что при обращении в санэпидконтроль им отвечают, что смогут провести проверку только в случае отравления ребёнка.
Родители требуют снять с должностей руководящий состав детсада. В управлении образования Западно-Казахстанской области сообщили, что собирают заявления недовольных родителей.
Ранее стало известно, что в одном из районов Алматы частный детский сад работал без разрешительных документов, а детей там содержали в антисанитарных условиях.