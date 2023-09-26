Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Испорченным мясом хотели накормить малышей в детсаду Уральска

Испорченным мясом хотели накормить малышей в детсаду Уральска Фото: Zakon.kz
В одном из государственных детских садов Уральска родители обнаружили испорченное мясо в больное, который предназначался для детей. Родители потребовали сменить руководство учреждения, сообщает Zakon.kz.

Утром 25 сентября родители воспитанников детского сада Уральска почувствовали неприятный запах, исходивший от кухни, где готовят еду для малышей. Одна из мам говорит, что в кастрюле "кипел синий бульон", передает Мой город.

Обеспокоенные родители обратились к руководству образовательного заведения. Заведующая сообщила, что "мясо испортилось" из-за проблем с одним холодильником.

"Завсклад вытащила мясо и положила размораживаться в холодильник, в котором хранятся яйца. Этот холодильник морозит слабо. Повар положила его варить. Я поговорила с ними, взяла объяснительные, сделал выговор кладовщику и всем поварам. Позже составили акт о порче продуктов. Испортилось около 30 килограммов мяса", – Тоян Мукатова, заведующая детсадом.

Родители отмечают, что это не первый раз, когда у них есть претензии к качеству питания в детском саду. Одна из мам уверяет, что на днях ее ребенок заболел после того, как вернулся из садика. У ребенка признаки пищевого отравления.

Обеспокоенные родители утверждают, что при обращении в санэпидконтроль им отвечают, что смогут провести проверку только в случае отравления ребёнка.

Родители требуют снять с должностей руководящий состав детсада. В управлении образования Западно-Казахстанской области сообщили, что собирают заявления недовольных родителей.

Ранее стало известно, что в одном из районов Алматы частный детский сад работал без разрешительных документов, а детей там содержали в антисанитарных условиях.

Читайте также

Главное к утру: повышение акциза на бензин, наказание для пьяной депутата за рулем и жеребьевка на Astana Open
Главное к утру: повышение акциза на бензин, наказание для пьяной депутата за рулем и жеребьевка на Astana Open
Сауле Маликова
Западно-Казахстанская область Уральск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как получить все пенсионные накопления сразу
Как забрать все свои пенсионные накопления сразу
Кому астрологи обещают лавину денег в начале следующего года
Кому астрологи обещают лавину денег в начале следующего года
Содержание школьного учебника взорвало Казнет
Содержание школьного учебника взорвало Казнет
Церемония награждения дзюдоистов на Азиаде стала причиной скандала
Церемония награждения с участием казахстанского дзюдоиста стала причиной скандала
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления