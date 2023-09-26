Испорченным мясом хотели накормить малышей в детсаду Уральска

В одном из государственных детских садов Уральска родители обнаружили испорченное мясо в больное, который предназначался для детей. Родители потребовали сменить руководство учреждения, сообщает Zakon.kz.

Утром 25 сентября родители воспитанников детского сада Уральска почувствовали неприятный запах, исходивший от кухни, где готовят еду для малышей. Одна из мам говорит, что в кастрюле "кипел синий бульон", передает Мой город.

Обеспокоенные родители обратились к руководству образовательного заведения. Заведующая сообщила, что "мясо испортилось" из-за проблем с одним холодильником.

"Завсклад вытащила мясо и положила размораживаться в холодильник, в котором хранятся яйца. Этот холодильник морозит слабо. Повар положила его варить. Я поговорила с ними, взяла объяснительные, сделал выговор кладовщику и всем поварам. Позже составили акт о порче продуктов. Испортилось около 30 килограммов мяса", – Тоян Мукатова, заведующая детсадом.

Родители отмечают, что это не первый раз, когда у них есть претензии к качеству питания в детском саду. Одна из мам уверяет, что на днях ее ребенок заболел после того, как вернулся из садика. У ребенка признаки пищевого отравления.

Обеспокоенные родители утверждают, что при обращении в санэпидконтроль им отвечают, что смогут провести проверку только в случае отравления ребёнка.

Родители требуют снять с должностей руководящий состав детсада. В управлении образования Западно-Казахстанской области сообщили, что собирают заявления недовольных родителей.

Ранее стало известно, что в одном из районов Алматы частный детский сад работал без разрешительных документов, а детей там содержали в антисанитарных условиях.