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Заведующую детсадом уволили за протухшее мясо в Уральске

Заведующую детсада уволили за протухшее мясо в Уральске Фото: pixabay
Заведующую государственным садом, где накануне родители обнаружили протухшее мясо, уволили 25 сентября. Ответственность понесли также повар и завскладом: им сделали строгий выговор, сообщает Zakon.kz.

Управление образования Уральска инициировало проверку по жалобам от родителей на испорченные продукты в детском саду, пишет "Мой город".

"По итогам проверки заведующую садом уволили 25 сентября приказом руководителя городского управления образования. Заведующей складом и повару сделали строгий выговор. Даны поручения строго следить за меню", – пояснили в пресс-службе ведомства.

25 сентября 2023 года стало известно, что в Уральске малышей хотели накормить испорченным мясом

Родители случайно обнаружили испорченное мясо в бульоне, который предназначался для детей. Они обратились к руководству образовательного заведения. Заведующая сообщила, что "мясо испортилось" из-за проблем с одним холодильником.

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