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Ударил и отобрал телефон: грабитель снял с банкинга алматинца два миллиона тенге

Ударил и отобрал телефон: грабитель снял с банкинга алматинца два миллиона тенге Фото: Zakon.kz
В одном из районов Алматы мужчина украл телефон у прохожего и снял с него крупную сумму денег, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемого задержали. Полицейские установили, что около полуночи молодой человек в микрорайоне Айнабулак встретил прохожего. Он ударил его и отобрал у него телефон. Далее, увидев в приложении одного из банков крупную сумму, он снял со счета около двух миллионов тенге.

"Сейчас личность подозреваемого проверяется на причастность к ранее совершенным преступлениям, – сказал начальник управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов. 

Ранее алматинку обокрал ухажер с сайта знакомств. 

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