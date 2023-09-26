Ударил и отобрал телефон: грабитель снял с банкинга алматинца два миллиона тенге

В одном из районов Алматы мужчина украл телефон у прохожего и снял с него крупную сумму денег, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемого задержали. Полицейские установили, что около полуночи молодой человек в микрорайоне Айнабулак встретил прохожего. Он ударил его и отобрал у него телефон. Далее, увидев в приложении одного из банков крупную сумму, он снял со счета около двух миллионов тенге.

"Сейчас личность подозреваемого проверяется на причастность к ранее совершенным преступлениям, – сказал начальник управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.

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