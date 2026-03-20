Телефоны на 15 миллионов тенге вынес из магазина дерзкий грабитель

В Актобе вор вынес из магазина 18 телефонов на сумму около 15 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Только его дерзкое ограбление попало на камеры видеонаблюдения, передает "Almaty.tv". На кадрах видно, как мужчина разбивает молотком стекло входной двери и беспрепятственно проникает внутрь.

Действовал грабитель быстро и хладнокровно, а задержали его в момент попытки сбыть краденое.

"В результате проведенных следственных действий все похищенные мобильные телефоны были изъяты. По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области.

Ранее в Актобе полицейские задержали няню, которая выносила золото из дома своих работодателей. Женщине грозит уголовная ответственность за кражу чужого имущества.