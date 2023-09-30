Нападение с топором: полицейские рассказали подробности ЧП в школе Петропавловска

На минувшей неделе в Петропавловске завершили расследование по делу о нападении на учащихся школы девятиклассником, который пронес в учебное заведение топор. В департаменте полиции Северо-Казахстанской области рассказали подробности, сообщает Zakon.kz.

В пятницу, 29 сентября, полицейские провели брифинг, на котором рассказали некоторые детали дела, передает gazeta_nedelya_sk.

"С первых дней подозреваемый был взят под арест, и по настоящее время он находится в следственном изоляторе. По уголовному делу проведены все необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, назначены и получены результаты всех экспертиз. По результатам судебно-психиатрической экспертизы, результаты которой приобщены к уголовному делу, подозреваемый может предстать перед судом и отвечать на все вопросы", – сообщил Айдын Кабдулдинов, начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области.

Действия подозреваемого квалифицировали, как "покушение на убийство", материалы уголовного дела переданы в прокуратуру, после чего их направят в суд.

13 февраля 2023 года в Петропавловске в средней школе №4 произошло чрезвычайное происшествие – ученик девятого класса принес на занятия топор и нож, которыми ранил троих детей. Школьникам удалось обезвредить и задержать девятиклассника. По факту нападения было заведено уголовное дело.