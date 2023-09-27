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Незаконных мигрантов из Индии сняли с поезда в Шымкенте

Незаконных мигрантов из Индии сняли с поезда в Шымкенте Фото: ДП Шымкента
Мигранты из Индии ехали на поезде из Ташкента в Алматы. Во время проверки документов полицейские обнаружили, что мужчины нарушили закон. Суд принял решение выдворить их из страны, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники линейного отдела полиции в Шымкенте задержали девятерых граждан Индии за нарушение миграционного законодательства. 

"Граждане Индии уклонились от выезда в течение периода, превышающего десять суток после истечения установленного законодательством срока. Им от 21 до 37 лет. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ч.4 ст.517 КоАП РК. Решением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Шымкента иностранцы привлечены к ответственности в виде выдворения за пределы РК". ДП Шымкента 

Аналогичное правонарушение выявили и в поезде, который направлялся в Туркестан из Павлодара. Мигрантами – нарушителями оказались четверо граждан Таджикистана, но им позволили остаться в Казахстане: они отделались лишь штрафом в размере более 86 тысяч тенге. 

Летом 2023 года стало известно, что граждане Нигерии и Камеруна занимались ремонтом образовательного учреждения в Конаеве. При этом у иностранцев истекли сроки виз. За это ответственность понесли не только сами мигранты, но и их работодатели. 

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Жанель Абдрахманова
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