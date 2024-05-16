18 граждан Узбекистана сняли с поезда в Туркестанской области

18 граждан Узбекистана сняли с поезда, который следовал по маршруту Самара – Ташкент. Они нарушили миграционное законодательство Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 16 мая в пресс-службе Департамента полиции на транспорте, в стране с 10 по 20 мая проводят ОПМ "Правопорядок".

"По итогам шести дней проведения ОПМ раскрыто семь ранее совершенных преступлений, задержано десять преступников, находящихся в розыске. А также выявлено 2134 административных правонарушения, в том числе за распитие алкогольных напитков в общественных местах – 202, за мелкое хулиганство – 28, за нарушение иностранцем миграционного законодательства – 112", – говорится в сообщении.

Так, сотрудники Линейного отдела полиции на станции Арыс-1 при отработке пассажирского поезда сообщением Самара – Ташкент выявили и сняли с поезда 18 граждан Республики Узбекистан, нарушивших миграционное законодательство РК.

Отмечается, что транспортные полицейские составили административные протокола и направили их в Специализированный административный суд Сарыагашского района Туркестанской области.

"Им грозит наказание в виде выдворения за пределы Республики Казахстан с установлением запрета на въезд на территорию РК сроком на пять лет", – говорится в сообщении.

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