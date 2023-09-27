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Названы регионы Казахстана, в которых больше всего совершают краж

Названы регионы Казахстана, в которых больше всего совершают краж Фото: pixabay
В Генеральной прокуратуре Казахстана предоставили статистические данные Комитета по правовой статистике и специальным учетам по кражам, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, в Казахстане по итогам восьми месяцев 2023 года наблюдается снижение количества краж (ст. 188 УК РК) на 28,2% (30 713 дел против 42 752 дел прошлого года).

В региональном разрезе больше всего краж совершаются в:

  • Алматы – 7154,
  • Астане – 3541,
  • Алматинской области – 2197,
  • Карагандинской области – 2114,
  • Костанайской области – 1519,
  • Актюбинской области – 1413,
  • Шымкенте – 1447.

По данным Генпрокуратуры, на 11,3% – снизились факты краж сотовых телефонов: всего по стране зарегистрировано 7967 (8984) таких уголовных правонарушений.

Основная масса приходится на:

  • Алматы – 2287,
  • Астана – 844,
  • Алматинскую область – 576,
  • Карагандинскую область – 527,
  • Актюбинскую область – 424,
  • Абайскую область – 431,
  • Шымкенте – 467.

Также в ведомстве отметили, что снижение наблюдается и по кражам автотранспорта: всего зарегистрировано 197 уголовных правонарушений, что меньше на 14,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Вместе с тем, по данным надзорного органа, динамика снижения наблюдается и по квартирным кражам на 18%, или с 3303 до 2707 преступлений.

А по факту скотокрадства, как уточнили в Генпрокуратуре, снижение составляет 17,7%: зарегистрировано 960 уголовных правонарушений.

Больше всего фактов скотокрадства зарегистрировано в:

  • Алматинской области – 172,
  • Западно-Казахстанской области – 124
  • Туркестанской области – 124,
  • Жетысуской области – 93,
  • Жамбылской области – 68,
  • Абайской области – 66.

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Казахстанцы стали реже совершать преступления

14 сентября 2023 года Генеральная прокуратура РК поделилась статистикой по динамике преступности в Казахстане. По данным ведомства, в стране стали реже совершать преступления. Подробнее можете узнать по ссылке выше.

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