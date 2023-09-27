Названы регионы Казахстана, в которых больше всего совершают краж
Согласно информации, в Казахстане по итогам восьми месяцев 2023 года наблюдается снижение количества краж (ст. 188 УК РК) на 28,2% (30 713 дел против 42 752 дел прошлого года).
В региональном разрезе больше всего краж совершаются в:
- Алматы – 7154,
- Астане – 3541,
- Алматинской области – 2197,
- Карагандинской области – 2114,
- Костанайской области – 1519,
- Актюбинской области – 1413,
- Шымкенте – 1447.
По данным Генпрокуратуры, на 11,3% – снизились факты краж сотовых телефонов: всего по стране зарегистрировано 7967 (8984) таких уголовных правонарушений.
Основная масса приходится на:
- Алматы – 2287,
- Астана – 844,
- Алматинскую область – 576,
- Карагандинскую область – 527,
- Актюбинскую область – 424,
- Абайскую область – 431,
- Шымкенте – 467.
Также в ведомстве отметили, что снижение наблюдается и по кражам автотранспорта: всего зарегистрировано 197 уголовных правонарушений, что меньше на 14,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Вместе с тем, по данным надзорного органа, динамика снижения наблюдается и по квартирным кражам на 18%, или с 3303 до 2707 преступлений.
А по факту скотокрадства, как уточнили в Генпрокуратуре, снижение составляет 17,7%: зарегистрировано 960 уголовных правонарушений.
Больше всего фактов скотокрадства зарегистрировано в:
- Алматинской области – 172,
- Западно-Казахстанской области – 124
- Туркестанской области – 124,
- Жетысуской области – 93,
- Жамбылской области – 68,
- Абайской области – 66.
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14 сентября 2023 года Генеральная прокуратура РК поделилась статистикой по динамике преступности в Казахстане. По данным ведомства, в стране стали реже совершать преступления. Подробнее можете узнать по ссылке выше.