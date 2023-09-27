Названы регионы Казахстана, в которых больше всего совершают краж

В Генеральной прокуратуре Казахстана предоставили статистические данные Комитета по правовой статистике и специальным учетам по кражам, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, в Казахстане по итогам восьми месяцев 2023 года наблюдается снижение количества краж (ст. 188 УК РК) на 28,2% (30 713 дел против 42 752 дел прошлого года).

В региональном разрезе больше всего краж совершаются в: Алматы – 7154,

Астане – 3541,

Алматинской области – 2197,

Карагандинской области – 2114,

Костанайской области – 1519,

Актюбинской области – 1413,

Шымкенте – 1447.

По данным Генпрокуратуры, на 11,3% – снизились факты краж сотовых телефонов: всего по стране зарегистрировано 7967 (8984) таких уголовных правонарушений.

Основная масса приходится на: Алматы – 2287,

Астана – 844,

Алматинскую область – 576,

Карагандинскую область – 527,

Актюбинскую область – 424,

Абайскую область – 431,

Шымкенте – 467.

Также в ведомстве отметили, что снижение наблюдается и по кражам автотранспорта: всего зарегистрировано 197 уголовных правонарушений, что меньше на 14,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Вместе с тем, по данным надзорного органа, динамика снижения наблюдается и по квартирным кражам на 18%, или с 3303 до 2707 преступлений.

А по факту скотокрадства, как уточнили в Генпрокуратуре, снижение составляет 17,7%: зарегистрировано 960 уголовных правонарушений.

Больше всего фактов скотокрадства зарегистрировано в: Алматинской области – 172,

Западно-Казахстанской области – 124

Туркестанской области – 124,

Жетысуской области – 93,

Жамбылской области – 68,

Абайской области – 66.

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14 сентября 2023 года Генеральная прокуратура РК поделилась статистикой по динамике преступности в Казахстане. По данным ведомства, в стране стали реже совершать преступления. Подробнее можете узнать по ссылке выше.