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События

Жители боялись этого места: опасный объект снесли на западе Казахстана

Снос здания, снос зданий, снос постройки, снос построек, незаконное строительство, незаконная постройка, незаконно построенные дома, незаконно построенные сооружения, здания под снос, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 16:11 Фото: freepik
В Уральске снесли опасный заброшенный объект после вмешательства Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры (ГП) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 18 июля 2026 года, раскрыли в пресс-службе надзорного органа:

"В Уральске (с. Зачаганск) установлен объект, который на протяжении длительного времени не эксплуатировался, не содержался в надлежащем состоянии и представлял потенциальную угрозу общественной безопасности. Территория вокруг объекта неоднократно становилась местом несанкционированного складирования бытовых отходов, распития алкогольных напитков, а также концентрации лиц, ведущих асоциальный образ жизни. В непосредственной близости от объекта фиксировались факты нарушений общественного порядка, что вызывало обоснованную обеспокоенность жителей близлежащих домов".

Для снижения рисков общественной безопасности комитетом были направлены соответствующие рекомендации в местные исполнительные и уполномоченные органы.

По итогам их рассмотрения проведены соответствующие санитарные мероприятия, а также выполнены работы по ограждению территории и ограничению свободного доступа к объекту.

Кроме того, в рамках дальнейшей реализации мер по минимизации рисков общественной безопасности 14 июля текущего года проведены демонтажные работы объекта.

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, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 16:11
Обновлены правила выдачи решения на снос строительных объектов

17 июля 2026 года в Алматы начался снос очередного незаконного объекта. Акимат показал фотографии и раскрыл причину.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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