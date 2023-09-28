Антикор задержал руководителя филиала "Аграрной кредитной корпорации" в СКО

Антикоррупционная служба по Северо-Казахстанской области в рамках реализации проекта "Бизнеске жол" задержала руководителя регионального филиала АО "Аграрная кредитная корпорация", сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Антикора 28 сентября, главу филиала подозревают в неоднократном получении взяток от местных аграриев. По версии следствия, он собирал с сельхозпроизводителей мзду в размере от 100 до 500 тыс. тенге.

Деньги руководитель филиала получал за положительное и беспрепятственное решение вопросов о выдаче кредитных займов в рамках Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса Казахстана на 2021-2025 годы.

"Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания Петропавловска. Досудебное расследование продолжается", – сообщили в ведомстве.

Ранее в сентябре Антикор сообщал о задержании руководителей АО "Продкорпорация".