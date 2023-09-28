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Антикор раскрыл подробности задержания Гульвиры Доненбаевой

Антикор раскрыл подробности задержания Гульвиры Доненбаевой Фото: akorda.kz, Instagram/eastkazpolice
Антикоррупционной службой по Абайской области изобличены во взяточничестве руководитель Управления миграционной службы и другие сотрудники Департамента полиции области, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что должностное лицо через своего подчиненного получила взятку в сумме 1000 долларов за оказание содействия в переводе сотрудника районного подразделения полиции в городской отдел миграционной службы.

По данным Антикора, подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Досудебное расследование продолжается.

"В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – сказано в сообщении.

Вместе с тем в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Начальника УМС ДП Абайской области Гульвиру Доненбаеву задержали 27 сентября 2023 года.

Гульвира Доненбаева работала на разных должностях миграционной службы, в том числе 5 лет была начальником Управления миграционной полиции УВД города Астаны. А после пришла в Департамент полиции Восточно-Казахстанской области. 

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Анастасия Московчук
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