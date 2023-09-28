Перекрытие БАКАД неизвестными попало на видео

Неизвестные перекрыли Большую Алматинскую кольцевую автомобильную дорогу (БАКАД). Видео с места происшествия появилось в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

На кадрах можно заметить столпотворение автомобилей, которое образовалось из-за того, что неизвестные выстроили свои машины таким образом, что перекрыли БАКАД.

Пользователи Казнета в комментариях выразили свое возмущение и попросили привлечь нарушителей к ответственности:

"Дикари, что тут скажешь".

"Почему все стоят, смотрят?"

"Их нужно сажать и штрафовать".

"Штраф и арест, машины на стоянку".

"А что они делают? И зачем? Что там вообще происходит?"

"Нашли, чем красоваться, один шрот собрали, ни одной достойной тачки".

Сотрудники правоохранительных органов не смогли вычислить всех "героев" видео.

"На одного водителя был составлен протокол по ст. 593 КоАП РК. Остальных нарушителей не представляется возможным привлечь к ответственности, так как отсутствует полное видео, (дата, время ГРНЗ и место) правонарушения". Пресс-служба Департамента полиции Алматинской области

Также областной ДП обратился к гостям и жителям региона:

"В свою очередь просим вас предоставлять в дальнейшем видео- фотофиксации с указанием даты и времени нарушения, а также при наличии четкого изображения марки транспортного средства и его государственного регистрационного номерного знака".

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