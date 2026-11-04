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Общество

К пользователям БАКАД обратились с важным предупреждением

БАКАД, Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 10:17 Фото: Zakon.kz
Мошенники добрались до водителей, пользующихся Большой Алматинской кольцевой автомобильной дорогой (БАКАД), сообщает Zakon.kz.

Об этом предупредили в администрации проекта.

"Уважаемые пользователи! Зафиксированы случаи рассылки SMS-сообщений с неизвестных номеров, содержащих предложения об оплате проезда по БАКАД со скидкой через сторонние ссылки. Обращаем ваше внимание, что данные сообщения носят мошеннический характер", – говорится в сообщении.

Автовладельцев просят:

  • не переходить по подозрительным ссылкам, полученным в SMS-сообщениях;
  • не производить оплату проезда через неизвестные или сторонние ресурсы;
  • не предоставлять банковские данные и другую личную информацию по таким ссылкам.

Оплатить за пользование БАКАД можно официально через онлайн приложения банков, через портал проекта, с помощью Qiwi-кошелька. Предприниматели (физические и юридические лица) могут оплатить путем банковского перевода на расчетный счет Оператора для пополнения лицевого счета.

"Просим вас быть бдительными, пользоваться исключительно официальными способами оплаты и предупредить близких о возможных рисках", – обратились к казахстанцам.

Министерство внутренних дел ранее предупредило казахстанцев об активизации мошеннических схем, связанных с продажей зимней резины через интернет.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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