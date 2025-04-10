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Происшествия

Жительницу Жанаозена наказали за ложное сообщение сына о заминированной школе

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 06:30 Фото: Zakon.kz
Жительницу Жанаозена осудили за ложное сообщение ее сына о заложенной в школе бомбе, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию ребенка (часть 3 статья 127 КоАП РК) рассмотрели в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Мангистауской области.

18 марта этого года несовершеннолетний мальчик позвонил по номеру "102" и сообщил заведомо ложную информацию о заложенном в одной из школ Жанаозена взрывном устройстве.

На судебном заседании мать ребенка признала свою вину и согласилась с протоколом об административном правонарушении. Она выразила сожаление по поводу случившегося и пояснила, что провела воспитательную работу с сыном.

Санкция части 3 статьи 127 КоАП РК предусматривает штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест до 10 суток.

При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств учитывалось признание вины, отягчающих обстоятельств не установлено. Суд назначил родительнице взыскание в виде административного штрафа в размере 20 МРП.

Ранее малышу потребовалась помощь спасателей после игры с пластмассовой игрушкой в Семее.

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Аксинья Титова
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