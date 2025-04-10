Жительницу Жанаозена наказали за ложное сообщение сына о заминированной школе
По информации Lada.kz, дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию ребенка (часть 3 статья 127 КоАП РК) рассмотрели в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Мангистауской области.
18 марта этого года несовершеннолетний мальчик позвонил по номеру "102" и сообщил заведомо ложную информацию о заложенном в одной из школ Жанаозена взрывном устройстве.
На судебном заседании мать ребенка признала свою вину и согласилась с протоколом об административном правонарушении. Она выразила сожаление по поводу случившегося и пояснила, что провела воспитательную работу с сыном.
Санкция части 3 статьи 127 КоАП РК предусматривает штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест до 10 суток.
При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств учитывалось признание вины, отягчающих обстоятельств не установлено. Суд назначил родительнице взыскание в виде административного штрафа в размере 20 МРП.
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