Находившихся в международном розыске иностранцев задержали в Туркестанской области
Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
В Туркестанской области задержали приверженцев деструктивного религиозного течения (ДРТ), находившихся в международном розыске, сообщает Zakon.kz.
Об этом 29 сентября 2023 года рассказали в областном департаменте полиции.
"В Отырарском районе задержали 54-летнего гражданина Узбекистана, который находился в международном розыске с 2021 года. На родине мужчина был объявлен в розыск за совершение тяжкого преступления. Спустя сутки задержали еще одного 33-летнего гражданина Узбекистана, находившегося в международном розыске за мошенничество", – говорится в сообщении.
По данным ДП Туркестанской области, оба разыскиваемых преступника состоят на учете, как приверженцы деструктивного религиозного течения.
"В отношении них будет принято соответствующее процессуальное решение", – добавили в пресс-службе ведомства.
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