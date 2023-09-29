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Находившихся в международном розыске иностранцев задержали в Туркестанской области

Находившихся в международном розыске иностранцев задержали в Туркестанской области Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
В Туркестанской области задержали приверженцев деструктивного религиозного течения (ДРТ), находившихся в международном розыске, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 сентября 2023 года рассказали в областном департаменте полиции.

"В Отырарском районе задержали 54-летнего гражданина Узбекистана, который находился в международном розыске с 2021 года. На родине мужчина был объявлен в розыск за совершение тяжкого преступления. Спустя сутки задержали еще одного 33-летнего гражданина Узбекистана, находившегося в международном розыске за мошенничество", – говорится в сообщении.

По данным ДП Туркестанской области, оба разыскиваемых преступника состоят на учете, как приверженцы деструктивного религиозного течения.

"В отношении них будет принято соответствующее процессуальное решение", – добавили в пресс-службе ведомства.

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