Находившихся в международном розыске трех иностранцев задержали в Туркестанской области
Как рассказали в полиции, один из задержанных гражданин Узбекистана, три года находился в международном розыске. Его полицейские задержали в Ордабасинском районе.
"38-летний мужчина был осужден на родине за совершение разбойного нападения. Установлено, что в 2020 году он совершил побег из мест лишения свободы, а после незаконно пересек границу Казахстана. Все обстоятельства поданному факту выясняются", – сообщили в полиции.
Второй подозреваемый – 30-летний гражданин Узбекистана был объявлен в розыск ДП Астаны за совершение преступления, связанного с хранением наркотиков.
Третий подозреваемый – 21-летний гражданин России. Его задержали в Келесском районе. Молодой человек был объявлен в розыск в соседней стране в декабре 2022 года и скрывался на территории Казахстана.
В настоящее время решается вопрос об их экстрадиции.
Ранее сообщалось, что Агентство РК по противодействию коррупции раскрыло подробности задержания руководителя КГУ "Центр трудовой мобильности Шымкента" Асета Шагадата.