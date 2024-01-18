Находившихся в международном розыске трех иностранцев задержали в Туркестанской области

Сотрудники департамента полиции Туркестанской области задержали трех иностранных граждан, находившихся в международном розыске, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, один из задержанных гражданин Узбекистана, три года находился в международном розыске. Его полицейские задержали в Ордабасинском районе.

"38-летний мужчина был осужден на родине за совершение разбойного нападения. Установлено, что в 2020 году он совершил побег из мест лишения свободы, а после незаконно пересек границу Казахстана. Все обстоятельства поданному факту выясняются", – сообщили в полиции.

Второй подозреваемый – 30-летний гражданин Узбекистана был объявлен в розыск ДП Астаны за совершение преступления, связанного с хранением наркотиков.

Третий подозреваемый – 21-летний гражданин России. Его задержали в Келесском районе. Молодой человек был объявлен в розыск в соседней стране в декабре 2022 года и скрывался на территории Казахстана.

В настоящее время решается вопрос об их экстрадиции.

Ранее сообщалось, что Агентство РК по противодействию коррупции раскрыло подробности задержания руководителя КГУ "Центр трудовой мобильности Шымкента" Асета Шагадата.