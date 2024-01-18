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Находившихся в международном розыске трех иностранцев задержали в Туркестанской области

Трех иностранцев, находившихся в международном розыске, задержали в Туркестанской области Фото: polisia.kz
Сотрудники департамента полиции Туркестанской области задержали трех иностранных граждан, находившихся в международном розыске, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, один из задержанных гражданин Узбекистана, три года находился в международном розыске. Его полицейские задержали в Ордабасинском районе.

"38-летний мужчина был осужден на родине за совершение разбойного нападения. Установлено, что в 2020 году он совершил побег из мест лишения свободы, а после незаконно пересек границу Казахстана. Все обстоятельства поданному факту выясняются", – сообщили в полиции.

Второй подозреваемый – 30-летний гражданин Узбекистана был объявлен в розыск ДП Астаны за совершение преступления, связанного с хранением наркотиков. 

Третий подозреваемый – 21-летний гражданин России. Его задержали в Келесском районе. Молодой человек был объявлен в розыск в соседней стране в декабре 2022 года и скрывался на территории Казахстана. 

В настоящее время решается вопрос об их экстрадиции.

Ранее сообщалось, что Агентство РК по противодействию коррупции раскрыло подробности задержания руководителя КГУ "Центр трудовой мобильности Шымкента" Асета Шагадата.

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Тамила Языкова
МВД РК Туркестанская область
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