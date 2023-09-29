Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Авто протаранило остановку с людьми в Астане: пострадал ребенок

ДТП на остановке в Астане: среди пострадавших есть ребенок Фото: primeminister.kz
Утром 29 сентября 2023 года автомобиль въехал в остановку с людьми в Астане. Как рассказали Zakon.kz в Управлении здравоохранения, пострадали восемь человек, в том числе 5-летняя девочка.

В ведомстве уточнили, что в больницу с места происшествия скорая помощь доставила семь человек.

"На основании комплексного обследования и коллегиального осмотра два пациента госпитализированы в центр политравмы и эндопротезирования. Пять пациентов направлены на амбулаторное лечение и наблюдение по месту территориального прикрепления в поликлиники города".Пресс-служба Управления здравоохранения Астаны

Также, по линии скорой помощи в травмпункт МГДБ № 2 доставлена девочка 2018 года рождения.

"Осмотрена травматологом, нейрохирургом, челюстно-лицевым хирургом. Сделано рентгенография, КТ головного мозга. Наложена гипсовая повязка, с рекомендациями отпущена на амбулаторное наблюдение", – заключили в управлении.

Ранее сообщалось, что в 08.31 в столице водитель Mazda протаранил автобусную остановку, не справившись с управлением.

Читайте также

Mazda снесла остановку с людьми в Астане
Mazda снесла остановку с людьми в Астане
Находившихся в международном розыске иностранцев задержали в Туркестанской области
Находившихся в международном розыске иностранцев задержали в Туркестанской области
Жителю Экибастуза дали три года тюрьмы за повторное "минирование" акимата
Житель Экибастуза дважды "заминировал" акимат и отправился за решетку на три года
Анастасия Московчук
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
Нацбанк обратился к казахстанцам
Нацбанк обратился к казахстанцам
zakon.kz
Требования к водителям inDrive и Яндекс ужесточат в Казахстане
Отопительный сезон в Алматы могут начать раньше
Отопительный сезон в Алматы могут начать раньше
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления