Авто протаранило остановку с людьми в Астане: пострадал ребенок

Утром 29 сентября 2023 года автомобиль въехал в остановку с людьми в Астане. Как рассказали Zakon.kz в Управлении здравоохранения, пострадали восемь человек, в том числе 5-летняя девочка.

В ведомстве уточнили, что в больницу с места происшествия скорая помощь доставила семь человек.

"На основании комплексного обследования и коллегиального осмотра два пациента госпитализированы в центр политравмы и эндопротезирования. Пять пациентов направлены на амбулаторное лечение и наблюдение по месту территориального прикрепления в поликлиники города". Пресс-служба Управления здравоохранения Астаны

Также, по линии скорой помощи в травмпункт МГДБ № 2 доставлена девочка 2018 года рождения.

"Осмотрена травматологом, нейрохирургом, челюстно-лицевым хирургом. Сделано рентгенография, КТ головного мозга. Наложена гипсовая повязка, с рекомендациями отпущена на амбулаторное наблюдение", – заключили в управлении.

Ранее сообщалось, что в 08.31 в столице водитель Mazda протаранил автобусную остановку, не справившись с управлением.