11-классник разбился на мотоцикле в Алматинской области

В Алматинской области на трассе между селом Кошмамбет и станцией Шамалган в Карасайском районе произошло смертельное ДТП с участием школьника. От полученных травм он скончался на месте, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидцев, юноша направлялся домой в село Кошмамбет после дополнительных занятий. Приблизительно в 17:00 по пути со станции Шамалган школьник на мотоцикле столкнулся с автомобилем марки Toyota Camry, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью.

Известно, что мальчика зовут Ибрагим, и он учился в 11 классе местной сельской школы. По словам жителей, именно на этом участке трассы больше всего происходит ДТП.

Корреспондент Zakon.kz обратился в Департамент полиции Алматинской области за официальным комментарием, но пока его не получил.