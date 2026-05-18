#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
467.58
543.66
6.44
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
467.58
543.66
6.44
Происшествия

Подросток на мотоцикле сбил насмерть ребенка в Карагандинской области

Сбитый пешеход, сбитый человек, наезд на пешехода, наезд на человека, смертельное ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 19:40 Фото: Zakon.kz
Смертельное ДТП произошло на станции Кокпекты. 17-летний подросток, управлявший мотоциклом марки "Эндуро", совершил наезд на восьмилетнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия, сообщает Zakon.kz.

Сам водитель получил различные травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

"Также уголовное дело завели в отношении родителей подростка по статье о допуске к управлению транспортным средством лица, не имеющего права управления, повлекшем по неосторожности смерть человека", – рассказали Zakon.kz в пресс-службе ДП Карагандинской области.

В ведомстве также подчеркнули, что безответственное отношение к вопросам безопасности может привести к непоправимым последствиям.

Ранее сообщалось, что замначальника отдела полиции Балхашского района насмерть сбил жену на трассе в Алматинской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Алматы, кроссовер, ДТП, ребенок
16:56, 03 апреля 2025
В Алматы кроссовер насмерть сбил ребенка
11-классник разбился насмерть на мотоцикле в Алматинской области
09:29, 04 октября 2023
11-классник разбился на мотоцикле в Алматинской области
пешехода насмерть сбили в Семее
22:50, 13 августа 2024
Пешехода насмерть сбили в Семее
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UFC
20:07, Сегодня
UFC анонсировал турнир в Абу-Даби 25 июля
Фото: НОК РК
19:32, Сегодня
Елизавета Матвеева стала третьей на чемпионате Азии по прыжкам в Китае
Фото: ФК &quot;Зенит&quot;
19:13, Сегодня
Нуралы Алип после победы "Зенита" в РПЛ успокоил болельщиков "Краснодара"
Фото: UFC
18:39, Сегодня
"Мы его заставили": Царукян рассказал о весогонке Чимаева перед боем со Стриклендом
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: