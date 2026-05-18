Подросток на мотоцикле сбил насмерть ребенка в Карагандинской области

Смертельное ДТП произошло на станции Кокпекты. 17-летний подросток, управлявший мотоциклом марки "Эндуро", совершил наезд на восьмилетнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия, сообщает Zakon.kz.

Сам водитель получил различные травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

"Также уголовное дело завели в отношении родителей подростка по статье о допуске к управлению транспортным средством лица, не имеющего права управления, повлекшем по неосторожности смерть человека", – рассказали Zakon.kz в пресс-службе ДП Карагандинской области.

В ведомстве также подчеркнули, что безответственное отношение к вопросам безопасности может привести к непоправимым последствиям.

Ранее сообщалось, что замначальника отдела полиции Балхашского района насмерть сбил жену на трассе в Алматинской области.

