Дороги Семея парализовало одно ДТП на мосту
Фото: pixabay
Утреннее ДТП на Подвесном мосту в Семее парализовало движение по всему городу. К счастью, как рассказали Zakon.kz в пресс-службе областного ДП, пострадавших нет.
По данным областной полиции, 33-летний водитель, управляя JAC K7 (Тягач), при перестроении допустил столкновение с Toyota Camry, водитель которой двигался в попутном направлении.
"В результате ДТП пострадавших нет. В отношении водителя JAC K7 (Тягач) составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК".Пресс-служба ДП Абайской области
Полицейские рекомендуют каждому водителю быть внимательным на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
Ранее сообщалось, что в Актобе девятиклассница попала под колеса авто. В результате ДТП школьница в тяжелом состоянии доставлена в больницу.
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