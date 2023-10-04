Дороги Семея парализовало одно ДТП на мосту

Фото: pixabay

Утреннее ДТП на Подвесном мосту в Семее парализовало движение по всему городу. К счастью, как рассказали Zakon.kz в пресс-службе областного ДП, пострадавших нет.

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