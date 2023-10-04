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Дороги Семея парализовало одно ДТП на мосту

Дороги Семея парализовало одно ДТП на мосту Фото: pixabay
Утреннее ДТП на Подвесном мосту в Семее парализовало движение по всему городу. К счастью, как рассказали Zakon.kz в пресс-службе областного ДП, пострадавших нет.

По данным областной полиции, 33-летний водитель, управляя JAC K7 (Тягач), при перестроении допустил столкновение с Toyota Camry, водитель которой двигался в попутном направлении.

"В результате ДТП пострадавших нет. В отношении водителя JAC K7 (Тягач) составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК".Пресс-служба ДП Абайской области

Полицейские рекомендуют каждому водителю быть внимательным на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Актобе девятиклассница попала под колеса авто. В результате ДТП школьница в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

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Анастасия Московчук
Абайская область Семей
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