Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Семее на подвесном мосту женщина на мопеде спровоцировала массовое ДТП

В Семее на подвесном мосту женщина на мопеде спровоцировала массовое ДТП , фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 20:40 Фото: ДП Абайской области
Водитель мототранспорта 7 июня спровоцировала цепь столкновений на подвесном мосту в Семее, тем самым парализовав движение. Пострадали три человека, сообщает Zakon.kz.

По информации Департамента полиции Абайской области, 31-летняя водитель мопеда, двигаясь по подвесному мосту в направлении левого берега, не справилась с рулевым управлением и допустила опрокидывание.

"Следующий за мопедом водитель транспортного средства Mazda совершил резкое торможение, избегая наезда на опрокинутый мототранспорт и его водителя. В результате чего последующие транспортные средства столкнулись между собой", – говорится в сообщении.

Отмечается, что участниками ДТП стали три транспортных средства. Трое человек обратились в больницу. Водитель мототранспорта не пострадала.

В настоящее время на месте находится экипаж патрульной полиции, выясняются все обстоятельства.

Ранее сообщалось о другой аварии. ДТП произошло 2 июня на трассе в Карагандинской области, 11 человек госпитализированы в больницу. 

Читайте также

В Усть-Каменогорске сотрудники МЧС спасли сажатую между дверьми девочку
В Усть-Каменогорске сотрудники МЧС спасли зажатую между дверьми девочку
Девятилетний ребенок ради веселья &quot;заминировал&quot; школу в Костанае
Девятилетний ребенок ради веселья "заминировал" школу в Костанае
Задержан председатель Актауского городского суда
Задержан председатель Актауского городского суда
Диана Абдуллаева
Семей ДТП 2024 год Аварии
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Будет ли выходным 17 июня? Заявление ДУМК и пояснение Минтруда по Курбан айту
Будет ли выходным 17 июня? Заявление ДУМК и пояснение Минтруда по Курбан айту
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
прогноз погоды
Какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня
С Николая Дроздова требуют более 45 млн тенге за &quot;В мире животных&quot;
С Николая Дроздова требуют более 45 млн тенге за съемки "В мире животных"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: