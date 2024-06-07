В Семее на подвесном мосту женщина на мопеде спровоцировала массовое ДТП

Водитель мототранспорта 7 июня спровоцировала цепь столкновений на подвесном мосту в Семее, тем самым парализовав движение. Пострадали три человека, сообщает Zakon.kz.

По информации Департамента полиции Абайской области, 31-летняя водитель мопеда, двигаясь по подвесному мосту в направлении левого берега, не справилась с рулевым управлением и допустила опрокидывание.

"Следующий за мопедом водитель транспортного средства Mazda совершил резкое торможение, избегая наезда на опрокинутый мототранспорт и его водителя. В результате чего последующие транспортные средства столкнулись между собой", – говорится в сообщении.

Отмечается, что участниками ДТП стали три транспортных средства. Трое человек обратились в больницу. Водитель мототранспорта не пострадала.

В настоящее время на месте находится экипаж патрульной полиции, выясняются все обстоятельства.

Ранее сообщалось о другой аварии. ДТП произошло 2 июня на трассе в Карагандинской области, 11 человек госпитализированы в больницу.