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Изнасилование трехлетних сестер-близняшек в Алматинской области: задержана жена подозреваемого

Изнасилование трехлетних девочек-близняшек в Алматинской области: задержана жена подозреваемого Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
Полицейские установили причастность подозреваемого к изнасилованию сестры-близняшки трехлетней девочки. В деле также фигурирует жена задержанного: ее тоже взяли под стражу, сообщает Zakon.kz.

По данным ДП Алматинской области, жену 40-летнего мужчины, который подозревается в изнасиловании трехлетних сестер-близняшек, взяли под стражу. Она также фигурирует в деле. 

"Подозреваемый в изнасиловании малолетней девочки в Алматинской области задержан. Им оказался 40-летний мужчина. Он водворен в ИВС. Во время расследования установлена причастность подозреваемого к изнасилованию сестры девочки. Взята под стражу жена подозреваемого. Расследование дела на особом контроле начальника Департамента полиции области". ДП Алматинской области

Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева опубликовала пост в Facebook, в котором подтвердила, что задержанного подозревают в изнасиловании трехлетних сестер.  

"Дела по факту подозрения в изнасиловании девочек трех лет в Балхашском районе зарегистрированы по статье 120 УК РК. Подозреваемый задержан", – написала детский омбудсмен.

В Комитете по охране прав детей сообщили, что пострадавшим детям оказывается медицинская помощь.

"С семьей начнут работу опытные психологи. В настоящее время возбуждено уголовное дело, ждем результатов расследования. Будут приняты все необходимые меры для комплексной защиты пострадавших". Комитет по охране прав детей

3 октября в полицию обратилась жительница Балхашского района, которая сообщила, что односельчанин совершил сексуальные действия с ее малолетней дочерью.

По подозрению в совершении преступления оперативными работниками был установлен и задержан 40-летний мужчина.

Ранее стало известно, что первоклассника изнасиловали в частной школе Алматы. Об этом заявила его мама. 

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