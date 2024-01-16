Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Иностранца задержали в Шымкенте после 12 лет международного розыска

Иностранца задержали в Шымкенте после 12 лет международного розыска Фото: Zakon.kz
Гражданина Узбекистана, который 12 лет находился в международном розыске, задержали сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Шымкента, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Шымкента 16 января, сотрудники городской полиции задержали 45-летнего гражданина республики Узбекистан, который более десятилетия находился в международном розыске.

По данным полиции, мужчину обвиняют в крупном хищении. Правоохранительные органы Узбекистана объявили его в розыск 12 лет назад. В полиции не уточнили, находился ли задержанный в Казахстане все это время или же только недавно прибыл в страну.

"Задержанный находится под стражей. Проводится работа по его экстрадиции в республику Узбекистан", – сообщили в ДП Шымкента.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Алматы задержали казахстанца, который с 2013 года находился в международном розыске. Мужчина пытался пересечь государственную границу с фальшивыми документами.

Читайте также

Задержали оптовиков синтетических наркотиков, Алматы
Спецоперация в Алматы: задержали "оптовиков" синтетических наркотиков
Режим ЧС природного характера объявили в Курчумском районе ВКО
Режим ЧС природного характера объявили в Курчумском районе ВКО
Пожар повышенного ранга – в Алматы загорелось кафе
Пожар повышенного ранга – в Алматы загорелось кафе
Никита Дробны
Узбекистан Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Фильтры для воды: на казахстанских пенсионеров оформляют кредиты, что делать
На казахстанских пенсионеров оформляют кредиты
Tele2, Kcell и Beeline оштрафовали на 3,2 млрд тенге
Tele2, Kcell и Beeline оштрафовали на 3,2 млрд тенге
Казахстанский бизнесмен выкупил долю крупнейшей железнодорожной компании в России
Казахстанский бизнесмен выкупил долю крупнейшей железнодорожной компании в России
Даяна Ястремская разгромила Маркету Вондроушову,
Первая сенсация на Australian Open-2024: украинская теннисистка выбила из состязаний седьмую ракетку мира
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: