Иностранца задержали в Шымкенте после 12 лет международного розыска

Гражданина Узбекистана, который 12 лет находился в международном розыске, задержали сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Шымкента, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Шымкента 16 января, сотрудники городской полиции задержали 45-летнего гражданина республики Узбекистан, который более десятилетия находился в международном розыске.

По данным полиции, мужчину обвиняют в крупном хищении. Правоохранительные органы Узбекистана объявили его в розыск 12 лет назад. В полиции не уточнили, находился ли задержанный в Казахстане все это время или же только недавно прибыл в страну.

"Задержанный находится под стражей. Проводится работа по его экстрадиции в республику Узбекистан", – сообщили в ДП Шымкента.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Алматы задержали казахстанца, который с 2013 года находился в международном розыске. Мужчина пытался пересечь государственную границу с фальшивыми документами.