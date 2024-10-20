Погоню за пьяным водителем устроили полицейские в Актюбинской области

В Мартукском районе сотрудники полиции устроили погоню за водителем-нарушителем, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба ДП Актюбинской области, в поселке Сарыжар, при патрулировании вечером 18 октября, в поле зрения сотрудников полиции попал автомобиль Audi. Оказалось, что 46-летний водитель:

не соблюдал правила дорожного движения;

не подчинился требованиям полицейских об остановке автотранспорта;

управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

По итогам погони и дальнейшей проверке полицейские обнаружили, что водитель находился в нетрезвом состоянии. Также выяснилось, что решением суда год назад он лишен прав управления транспортным средством на семь лет, но это не остановило его и он снова сел нетрезвым за руль.

"По факту управления транспортным средством в алкогольном опьянении начато досудебное расследование. Водитель находится в ИВС, автомашина водворена на штрафстоянку". Пресс-служба ДП Актюбинской области

Стражи правопорядка убедительно просят водителей не садиться за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, поскольку в результате таких действий могут пострадать ни в чем не повинные люди.

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