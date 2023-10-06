Пару наркоторговцев задержали в Алматы

Оперативники задержали 35-летнего мужчину и его 30-летнюю спутницу в Алматы. Их подозревают в наркоторговли. В момент задержания с собой у них было свыше 100 закладок, сообщает Zakon.kz.

Во время досмотра в машине подозреваемых нашли свыше 100 свертков с порошком. Еще 40 обнаружили в квартире, где проживала пара.

"Назначена судебная химическая экспертиза. В квартире подозреваемых найдено 40 свертков и другая атрибутика: пипетки, электронные весы, трафареты с краской в баллончиках. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 296 часть 3 УК РК". Начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов

Оперативникам предстоит установить и ликвидировать канал поставки наркотиков в мегаполис.

Накануне свыше двух тысяч доз мефедрона изъяли у наркоторговцев в Астане.

Как сообщили в полиции, в рамках ОПМ "Қарасора" полицейские задержали молодую пару. Правоохранительные органы подозревают задержанных в распространении наркотиков.