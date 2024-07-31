Тело бизнесмена обнаружили в Акмолинской области

В Акмолинской области обнаружено тело 44-летнего бизнесмена с признаками насильственной смерти, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию подтвердили Zakon.kz в Департаменте полиции Акмолинской области.

"По факту обнаружения тела жителя Астаны на территории Целиноградского района возбуждено уголовное дело по статье 99 "Убийство" УК РК. В рамках расследования проводятся необходимые следственные действия. Дело будет передано по территориальности в ДП Астаны". ДП Акмолинской области

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Таразе мужчина во время ссоры убил супругу, после чего поджег дом. Позднее он совершил самоубийство.