10 млн тенге заплатили в КТЖ "мертвым душам"
К примеру, как сказано в сообщении прокуратуры за 9 октября, в Акмолинском филиале предприятия пенсионерке железнодорожной станции 1929 года рождения на протяжении семи лет назначали финансовую поддержку после ее смерти.
В другом случае, в Караганде руководитель кадрового подразделения, указав своих никогда не работавших на железной дороге близких родственников в качестве пенсионеров, обеспечил им льготы, компенсационные выплаты и премии на сумму 1,1 млн тенге.
"Всего транспортными прокурорами по Казахстану выявлено 742 таких фактов с незаконными начислениями на сумму более 10 млн тенге, по актам прокурорского надзора принимаются меры по их возврату".Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры
На сегодняшний день начато одно досудебное расследование.
"По другим фактам для принятия процессуального решения материалы направлены в органы уголовного преследования", – заключили в ведомстве.
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Стоит отметить, что прокуратура часто заявляет о неправомерный действия в сфере КТЖ. К примеру, в марте 2023 года стало известно, что сотрудница КТЖ присвоила 82 млн тенге.