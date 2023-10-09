10 млн тенге заплатили в КТЖ "мертвым душам"

Транспортные прокуроры в филиалах ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" выявили факты незаконного начисления премий и выплат 742 несуществующим работникам на сумму более 10 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

К примеру, как сказано в сообщении прокуратуры за 9 октября, в Акмолинском филиале предприятия пенсионерке железнодорожной станции 1929 года рождения на протяжении семи лет назначали финансовую поддержку после ее смерти.



В другом случае, в Караганде руководитель кадрового подразделения, указав своих никогда не работавших на железной дороге близких родственников в качестве пенсионеров, обеспечил им льготы, компенсационные выплаты и премии на сумму 1,1 млн тенге.

"Всего транспортными прокурорами по Казахстану выявлено 742 таких фактов с незаконными начислениями на сумму более 10 млн тенге, по актам прокурорского надзора принимаются меры по их возврату". Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры

На сегодняшний день начато одно досудебное расследование.

"По другим фактам для принятия процессуального решения материалы направлены в органы уголовного преследования", – заключили в ведомстве.

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Стоит отметить, что прокуратура часто заявляет о неправомерный действия в сфере КТЖ. К примеру, в марте 2023 года стало известно, что сотрудница КТЖ присвоила 82 млн тенге.