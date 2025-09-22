#АЭС в Казахстане
События

Дочку "КТЖ" проверили и оштрафовали почти на 1,5 млрд тенге

грузовой поезд в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 10:48 Фото: gov.kz
В отношении ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" провели расследование по признакам нарушения законодательства о защите конкуренции, что привело к штрафу в размере 1,42 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В Агентстве по защите и развитию конкуренции 22 сентября рассказали, что основанием для расследования стали обращения Ассоциации национальных экспедиторов Казахстана, Ассоциации экспедиторов Кыргызстана и ряда транспортно-экспедиторских компаний.

"В ходе расследования установлено, что ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" при согласовании планов перевозок предоставляло преимущества аффилированным компаниям – АО "KTZ Express" и АО "КедентрансСервис", создавая тем самым препятствия для деятельности частных экспедиторских организаций. Указанные действия квалифицированы как злоупотребление монопольным положением со стороны ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки", – сказано в сообщении.

Решением Специализированного межрайонного суда по делам об административных правонарушениях Астаны "КТЖ-Грузовые перевозки" привлечено к административной ответственности и оштрафовано на сумму 1,42 млрд тенге в доход государственного бюджета. Постановлением суда Астаны решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

Ранее в "КТЖ" рассказали, что в Казахстане не появятся высокоскоростные поезда.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
