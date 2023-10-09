Финпирамида под видом фармкомпании выманила у казахстанцев 350 млн тенге

Департамент АФМ по Восточно-Казахстанской области расследует деятельность финансовой пирамиды Chia Tai – Tianqing Pharmaceutical, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АФМ 9 октября, организаторы финансовой пирамиды с октября 2022-го по апрель 2023 года через Telegram незаконно привлекали деньги вкладчиков. Организация маскировалась под фармацевтическую компанию.

По версии следствия, Chia Tai – Tianqing Pharmaceutical обманула 234 казахстанцев более чем на 350 млн тенге. Руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды в ВКО по решению суда отправили под стражу.

Досудебное расследование продолжается. Прочую информацию АФМ пока не разглашает в интересах следствия.

Ранее Агентство по финансовому мониторингу разоблачило криптовалютную пирамиду в Жамбылской области.