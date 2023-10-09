Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Финпирамида под видом фармкомпании выманила у казахстанцев 350 млн тенге

Финансовая пирамида действовала в ВКО под видом фармацевтической компании Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Департамент АФМ по Восточно-Казахстанской области расследует деятельность финансовой пирамиды Chia Tai – Tianqing Pharmaceutical, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АФМ 9 октября, организаторы финансовой пирамиды с октября 2022-го по апрель 2023 года через Telegram незаконно привлекали деньги вкладчиков. Организация маскировалась под фармацевтическую компанию.

По версии следствия, Chia Tai – Tianqing Pharmaceutical обманула 234 казахстанцев более чем на 350 млн тенге. Руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды в ВКО по решению суда отправили под стражу.

Досудебное расследование продолжается. Прочую информацию АФМ пока не разглашает в интересах следствия.

Ранее Агентство по финансовому мониторингу разоблачило криптовалютную пирамиду в Жамбылской области.

Читайте также

10 млн тенге заплатили в КТЖ "мертвым душам"
10 млн тенге заплатили в КТЖ "мертвым душам"
Топил печь: 13–летний мальчик обжег лицо и шею в ЗКО
Топил печь: 13-летний мальчик обжег лицо и шею в ЗКО
Изнасилование сестер в Алматинской области: бабушка с отчимом прижигали девочкам гениталии
Изнасилование сестер в Алматинской области: бабушка с отчимом прижигали девочкам гениталии
Никита Дробны
АФМ РК Восточно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
учеба
Сроки обучения и каникул школьников утвердили в Казахстане
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
бабочка
Гороскоп для всех знаков зодиака на 8 октября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления