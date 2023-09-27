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Криптовалютную финпирамиду выявили в Казахстане

Криптовалютную финпирамиду выявили в Казахстане Фото: Zakon.kz
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Жамбылской области расследует факт создания и руководства на территории Тараза структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды The Finiko, сообщает Zakon.kz.

В сообщении за 27 сентября 2023 года сказано, что организаторы финпирамиды в Жамбылской области привлекали вкладчиков (инвесторов) через программу Thefiniko.СОМ для осуществления мнимого трейдинга на их денежные средства (криптовалюту) на мировых биржах с последующим распределением дохода между участниками и организаторами.

В ведомстве напомнили, что в июле 2021 года The Finiko официально признан финансовой пирамидой. Кроме того, тогда в России задержали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина.

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"В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся ряд следственно-оперативных мероприятий, в т.ч. соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение".Пресс-служба АФМ РК

В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация разглашению не подлежит.

Кроме того, казахстанцев, пострадавших от деятельности финансовой (инвестиционных) пирамиды The Finico просят обратиться в Департамент экономических расследований по Жамбылской области.

22 мая 2023 года АФМ опубликовало расширенный перечень организаций, которых подозревают в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда.

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