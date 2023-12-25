МИД РК: в стрельбе в Праге не пострадал ни один казахстанец

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на пресс-конференции рассказал, что ни один казахстанец не пострадал в стрельбе в Праге, сообщает Zakon.kz.

По данным МИД, в Чехии обучаются около 2,5 тыс. казахстанских студентов. Однако точную цифру в ведомстве сказать не могут, так как многие едут в частном порядке и не встают на консульский учет.

"Естественно, мы с властями Чехии уточняемся по цифрам. В результате этого ужасного инцидента ни один наш гражданин не пострадал. если бы они обратились за помощью, мы бы ее оказали. Тем не менее мы всем, кто встает на консульский учет, обязательно говорим соблюдать правила безопасности в стране пребывания и быть очень бдительными. Тем более, вы знаете, что никто не застрахован от этого". Айбек Смадияров

Вечером 21 декабря студент философского факультета Карлового университета открыл в вузе стрельбу, после чего покончил с собой. Как выяснилось, сначала 24-летний студент Давид Козак из Кладенска убил отца дома, потом пошел убивать в университет. Всего погибло 14 человек. 22 декабря в Чехии объявили днем траура.

