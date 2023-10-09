Семь лет колонии дали 17-летней студентке в Темиртау

Суд в Темиртау вынес приговор 17-летней бывшей студентке, которую уличили в распространении синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области 9 октября, девушка обустраивала тайники с "закладками" синтетических наркотиков в Темиртау. О ее противозаконной деятельности стало известно полиции, и студентку задержали. При себе у несовершеннолетней закладчицы нашли наркотики и смартфон с доказательствами преступного умысла – описаниями и фото мест "закладок", компрометирующей перепиской в соцсетях.

Следствие доказало вину задержанной. Суд отправил ее в учреждение уголовно-исполнительной системы средней безопасности на семь лет по ч. 3 ст. 297 УК РК.

"Со слов самой девушки, она предполагала заработать много денег, но в итоге сломала себе жизнь, о чем очень сожалеет. Сожалеет, что разбились мечты стать актрисой, о том, что длительное время не увидит свою семью и проведет лучшие годы жизни в местах лишения свободы", – прокомментировали в пресс-службе регионального ДП.

В июле похожий приговор вынесли в Атырау: 18-летнюю студентку колледжа за распространение наркотиков приговорили к семи годам лишения свободы, ее друга осудили на десять лет.