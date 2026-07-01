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Происшествия

Подростка ударило током на крыше вагона в Костанае

Грузовой вагон, рельсы, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 09:03 Фото: pixabay
25 июня 2026 года около 21:55 на станции Костанай Южный 16-летний подросток поднялся на крышу грузового вагона, где получил поражение электрическим током от контактной сети, сообщает Zakon.kz.

"Алау" со ссылкой на АО "НК "ҚТЖ" передает, что ребенка в тяжелом состоянии доставили в областную детскую больницу. По информации медиков, у него диагностированы термические ожоги около 50% поверхности тела.

В отделе полиции на транспорте на станции Костанай поделились, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

"Отделом полиции на транспорте на станции Костанай по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит", – прокомментировали в транспортной полиции.

Специалисты призвали родителей усилить контроль за детьми и напомнили, что железная дорога является зоной повышенной опасности. Специалисты просят не допускать игр вблизи путей и объяснять им, что подъем на вагоны и другие опасные развлечения могут привести к трагическим последствиям.

В Астане на одной из тяговых подстанций в результате удара током погиб 43-летний электромеханик. Трагический инцидент официально прокомментировали в пресс-службе АО "НК "ҚТЖ".

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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