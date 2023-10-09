Кричали и обливались водой: в Семее молодежь громко отметила посвящение в студенты

В социальных сетях появилось видео. На кадрах массовое скопление студентов ночью. Они шумят и обливаются водой, сообщает Zakon.kz.

Также на них в полицию пожаловались жители ближайших домов.

Как оказалось, так молодежь отмечала церемонию посвящения в студенты.

"В отношении 20-летнего организатора составлен административный протокол по части 1 статьи 437 КоАП РК, за нарушение тишины с 22 до 9 часов утра, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц", – рассказали в пресс-службе ДП Абайской области.

Как отметили в полиции, санкцией данной статьи предусмотрен штраф на физических лиц в размере пяти месячных расчетных показателей.

Ранее массовая драка студентов попала на видео в Алматы. Посвящение в студенты переросло в драку. Обошлось без жертв и пострадавших.