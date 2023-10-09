Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Кричали и обливались водой: в Семее молодежь громко отметила посвящение в студенты

Кричали и обливались водой: в Семее молодежь громко отметила посвящение в студенты Фото: скриншот видео
В социальных сетях появилось видео. На кадрах массовое скопление студентов ночью. Они шумят и обливаются водой, сообщает Zakon.kz.

Также на них в полицию пожаловались жители ближайших домов.

Как оказалось, так молодежь отмечала церемонию посвящения в студенты.

"В отношении 20-летнего организатора составлен административный протокол по части 1 статьи 437 КоАП РК, за нарушение тишины с 22 до 9 часов утра, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц", – рассказали в пресс-службе ДП Абайской области. 

Как отметили в полиции, санкцией данной статьи предусмотрен штраф на физических лиц в размере пяти месячных расчетных показателей.

Ранее массовая драка студентов попала на видео в Алматы. Посвящение в студенты переросло в драку.  Обошлось без жертв и пострадавших.

Читайте также

Казахстанский военнослужащий скончался от ранения в голову
Казахстанский военнослужащий скончался от ранения в голову
10 октября казахстанцы смогут улететь из Израиля
10 октября казахстанцы смогут улететь из Израиля
Казахстан Сектор Газа МИД РК
Вышли замуж за палестинцев: сколько казахстанок находятся в Секторе Газа
Анастасия Стативкина
Абайская область Семей
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
Стыдоба и позорище: концерт для инвалидов обернулся скандалом в Караганде
Стыдоба и позорище: концерт для инвалидов обернулся скандалом в Караганде
Десятки тел обнаружены на месте проведения фестиваля в Израиле
Десятки тел обнаружены на месте проведения фестиваля в Израиле
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления