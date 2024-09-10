Девятиклассников в Астане обвиняют в регулярном насилии над школьниками
Фото: pixabay
В социальной сети распространилось видео с кадрами массового насилия в столичной школе-гимназии, сообщает Zakon.kz.
На ролике группа школьников издевается над сверстниками. По информации очевидцев, на регулярной основе 15 подростков избивают и буллят сверстников.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Астаны.
"По данному факту все участники инцидента, ученики девятого класса, установлены. Ученики опрошены в присутствии родителей, выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам будет дана правовая оценка действиям учеников", – ответили в ведомстве.
Отметим, что в мае после избиения в уличном туалете в Жамбылской области умер школьник.
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