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Девятиклассников в Астане обвиняют в регулярном насилии над школьниками

Девятиклассников в Астане обвинили в регулярном насилии над школьниками, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 22:30 Фото: pixabay
В социальной сети распространилось видео с кадрами массового насилия в столичной школе-гимназии, сообщает Zakon.kz.

На ролике группа школьников издевается над сверстниками. По информации очевидцев, на регулярной основе 15 подростков избивают и буллят сверстников.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Астаны.

"По данному факту все участники инцидента, ученики девятого класса, установлены. Ученики опрошены в присутствии родителей, выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам будет дана правовая оценка действиям учеников", – ответили в ведомстве.

Отметим, что в мае после избиения в уличном туалете в Жамбылской области умер школьник.

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