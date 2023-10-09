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Труп девушки нашли на пустыре в Астане

Труп девушки нашли на пустыре в Астане Фото: pixabay
Тело обнаружили на пустыре за одним из торговых центров столицы. Первая информация о происшествии появилась появилась в социальных сетях, затем ее подтвердили полицейские, сообщает Zakon.kz.

Пользователи Сети писали о том что 18-летнюю девушку убили и закопали. Полицейские подтвердили, что обнаружено тело девушки, но не уточнили ее возраст и опровергли слух о том, что тело было закопано.

"По факту обнаружения трупа на пустыре без признаков насильственной смерти столичной полицией начато досудебное расследование. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Назначен ряд экспертиз", – сообщили в ДП.

В департаменте полиции Астаны сообщили, что на данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в управлении полиции Актау завершили досудебное расследование уголовного дела об убийстве спортсменки Валерии Шальновой.

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