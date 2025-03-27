Полицейский найден мертвым в Актобе

В одном из домов микрорайона Алтын Орда в Актобе было обнаружено тело сотрудника полиции. Информация об этом появилась в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

27 марта 2025 года на запрос корреспондента в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области подтвердили эти данные:

"По месту жительства обнаружен труп сотрудника полиции без признаков насильственной смерти".

Также в ведомстве добавили, что сотрудник находился на лечении после перенесенной ранее операции.

Днем ранее мы сообщали, что в Актобе сотрудник полиции случайно выстрелил в знакомого в служебной машине. Пострадавший госпитализирован. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 371 УК РК "Халатность".

