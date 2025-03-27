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Происшествия

Полицейский найден мертвым в Актобе

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 12:19 Фото: Zakon.kz
В одном из домов микрорайона Алтын Орда в Актобе было обнаружено тело сотрудника полиции. Информация об этом появилась в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

27 марта 2025 года на запрос корреспондента в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области подтвердили эти данные:

"По месту жительства обнаружен труп сотрудника полиции без признаков насильственной смерти".

Также в ведомстве добавили, что сотрудник находился на лечении после перенесенной ранее операции.

Днем ранее мы сообщали, что в Актобе сотрудник полиции случайно выстрелил в знакомого в служебной машине. Пострадавший госпитализирован. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 371 УК РК "Халатность".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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