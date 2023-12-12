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Законодательство РК

За взятку в 13 млн осудили начальника управления ДЧС Алматы

Главу управления ДЧС Алматы осудили за коррупцию Фото: Zakon.kz
12 декабря 2023 года в пресс-службе Антикоррупционной службы заявили Zakon.kz о том, что начальник управления Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы осужден за коррупцию.

В распространенном сообщении сказано, что 8 декабря 2023 года судом №2 Костаная оглашен приговор в отношении начальника Управления ДЧС Алматы подполковника гражданской защиты Жаныспаева А.К.

"Он признан виновным за получение денежного вознаграждения в общей сумме более 13 млн тенге за общее покровительство предпринимателя". Пресс-служба Антикора

Также отмечено, что Жаныспаев осужден к 5 годам лишения свободы. Кроме того, лишен специального звания, а также пожизненного права занимать должности на государственной службе.

Приговор в законную силу не вступил, заключили в Антикоре.

27 сентября 2023 года Апелляционная коллегия Военного суда РК огласила приговор в отношении начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы, полковника Руслана Касыбаева. Тогда было отмпечено, что осужденный незаконно оплатил подрядной организации полную стоимость за фактически невыполненные объемы работ и без положительного заключения технадзора принял в эксплуатацию одну из пожарных частей города.

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